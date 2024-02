Fiamme nel Biellese: bruciano i boschi dell’alta valle Elvo. Il rogo è divampato ieri pomeriggio, molto probabile l’origine colposa o dolosa.

Fiamme nel Biellese: bruciano i boschi dell’alta valle Elvo

Un devastante rogo è divampato nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 febbraio, nei boschi biellesi dell’alta valle Elvo, nella zona di Donato. Come già accaduto più volte nel recente passato, l’area interessata è quella nei pressi dell’Alpe Cavanna.

Anche questo elemento dà corpo al sospetto che il rogo sia di origine dolosa, o quanto meno colposa. Si tratta di un incendo con un fronte vasto, che risulta visibile anche dalla città di Biella e dintorni.

Vigili del fuoco e volontari Aib al lavoro

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, sul posto si sono portati numerosi volontari del Corpo antincendi boschivi e alcune squadre di vigili del fuoco. Le operazioni sono tuttora in corso. Di certo la siccità del periodo non aiuta a contenere le fiamme, continuando invece a alimentarle con la vegetazione facilmente combustibile.

Tra l’altro, proprio ieri la Regione Piemonte ha chiesto lo stato di calamità naturale per via della prolungata siccità.

