Pioggia di pietre lungo la strada provinciale tra Rassa e Quare. Sceso materiale sulla carreggiata a seguito delle forti piogge, operatori subito al lavoro.

Allarme lungo la strada provinciale 82 che collega Rassa alla frazione Quare: ieri alcune pietre si sono staccate dal versante sono piombate sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. Colpa delle violente piogge, che hanno provocato il cedimento del versante stesso.

Per fortuna non si è trattato di nulla di particolarmente preoccupante: la zona è stata raggiunta in poco tempo dagli operatori della Provincia di Vercelli, ente responsabile del tratto di strada, che hanno provveduto a spostare a lato i massi e a sgomberare la carreggiata. Il passaggio non è stato interrotto, anche se la parete dalla quale si è staccato il materiale dovrà essere sottoposta a verifica per accertare che non vi siano altre rocce pericolante.

Altri disagi in Valsesia

Nella giornata di ieri si sono avuto altri disagi in alta Valsesia: a Campertogno il Sesia in piena ha portato via il guado a Campertogno: tant’è che il vicino campeggio è stato evacuato per precauzione. Poi l’allarme è rientrato senza che vi fossero danni.

Qualche strada chiusa anche nella zona di Alagna, sempre per precauzione vista la piena del fiume.

