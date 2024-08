Cade in mountain bike al Bocchetto Sessera, soccorsa turista francese. La donna stava percorrendo il tracciato verso l’alpe Artignaga quando si è fatta male.

Cade in mountain bike al Bocchetto Sessera, soccorsa turista francese

Una donna di 59 anni ha dovuto essere aiutata da Soccorso alpino e vigili del fuoco a seguito di una brutta caduta sulla montain bike. E’ avvenuto l’altro giorno nel tratto di sentiero che collega il Bocchetto Sessera lungo la Panoramica Zegna all’alpa Artignaga, una delle mete più gettonate della zona.

La donna, una turista francese, era in zona con il marito e con alcuni amici. Sono stati loro, vista la situazione, a lanciare l’allarme. L’infortunata non riusciva infatti più a muoversi, e c’era il sospetto che si fosse anche fratturata una caviglia.

L’intervento dei soccorritori

Come accennato, sul posto sono arrivati operatori dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino e speleologico piemontese, che hanno raggiunto facilmente la comitiva di amici. La donna è stata stabilizzata e caricata su una barella, e quindi riportata al Bocchetto Sessera, da dove era partita. Da qui è stata caricata su un’ambulanza del 118 che l’ha condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano.

Foto d’archivio

