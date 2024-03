Camper sfida il divieto e si mette in strada a Bielmonte: bloccato da due slavine. Il conducente è stato identificato: sarà sanzionato e denunciato.

Nonostante l’ordinanza dell Provincia di Biella che vietava il transito lungo la Panoramica Zegna, un uomo ha messo in moto il camper e ha deciso di mettersi in viaggio, dirigendosi verso Valdilana. Come è noto, lo stop alla circolazione è stato imposto per il rischio di slavine, a rischio di caduta soprattutto nella zona che dal Bocchetto di Lovera arriva sino a Bielmonte transitando lungo il versante dell’Argimonia, il monte più scosceso e ripido della zona.

Ed è proprio lì che infatti il camper ha dovuto bloccarsi. L’altro giorno, poco dopo essere uscito dalla seconda galleria, il conducente si è trovato di fronte a una massa di neve in strada. E appena dopo una seconda slavina è caduta poco dietro, impedendo quindi al mezzo anche il ritorno alla stazione sciistica.

Da ricordare, come riporta Prima Biella, che l’uomo avrebbe anche potuto avvertire le foze dell’ordine, in modo che potesse essere scortato da chi era in grado di intervenire. Per motivi urgenti è infatti previsto che si possa fare. Invece ha preferito fare di testa propria e ha rischiato veramente tanto.

Liberato dai mezzi di sgombero neve

Trovatosi in mezzo ai guai, il camperista non ha potuto far altro che dare l’allarme. I primi ad arrivare sono stati gli addetti allo sgombero della neve che, rischiando peraltro parecchio, sono riusiti a liberare la strada per consentire al camper di proseguire la marcia. Intanto carabinieri e uomoni della Protezione civile erano già per strada.

Il camperista è stato comunque identificato e presto sarà sanzionato pesantemente per non aver rispettato l’ordinanza di chiusura. Tra l’altro, si sta controllando per verificare se lo stesso mezzo era salito a Bielmonte quando già le strade erano chiuse.

Per la giornata di oggi le strade dovrebbe comunque essere riaperte. Si attendono notizie dalla Provincia.