Canna fumaria a fuoco a Guardabosone: intervento nella notte. Fiamme in una abitazione di due piani, sono intervenuti i vigili di Ponzone e Varallo.

Canna fumaria a fuoco a Guardabosone: intervento nella notte

Paura nella notte di martedì scorso a Guardabosone per un incendio scoppiato in una abitazione di due piani. A dare l’allarme sono stati i proprietari preoccupati per la situazione, a prendere fuoco era stata la canna fumaria. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ponzone e di Varallo. Nella notte hanno operato per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme. Per fortuna i danni sono stati limitati. L’incendio potrebbe essere partito dalla canna fumaria.

Intervento difficile per le strade strette

Non ci sono stati pericoli per le persone. E’ stato anche un intervento difficile per via delle stradine strette del paese. Con il cestello i vigili del fuoco hanno raggiunto il tetto e iniziato le operazioni di spegnimento.

Foto d’archivio

