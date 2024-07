Cantiere infinito tra Crevacuore e Sostegno: sale la protesta. I lavori sulla strada provinciale non vanno avanti da più di un mese e mezzo.

Cantiere infinito tra Crevacuore e Sostegno: sale la protesta

Da ormai due mesi sulla strada provinciale che collega Crevacuore a Sostegno è stato allestito un cantiere sulla strada per il cedimento di una parte di carreggiata. Per gli automobilisti è un disagio anche perché molti segnalano che il cantiere sia ormai fermo da qualche tempo.

Il semaforo in quella posizione è pericoloso

«Abitiamo a Sostegno, e da due mesi, hanno “iniziato” dei lavori sulla provinciale SP64 via per Crevacuore – scrive un lettore -. Messo semaforo nella curva dei lavori, dove tra l’altro, se si arriva da Azoglio verso Sostegno, il semaforo è subito dietro la curva, e se si sta fermi con il semaforo rosso, diventa pericoloso».

Niente lavori da più di un mese e mezzo

«Bene, vengo al dunque, due mesi fa sono iniziati i lavori di “distruzione” di metà della strada e sotto nel bosco. Una draga era rimasta nell’area sotto, parcheggiata lì. Dal momento che hanno disfatto il tutto, non si è visto più nessuno. Un mese fa hanno portato via la draga e comunque tutto rimane fermo. Nessuno si lavora da più di un mese e mezzo».

Rimangono inascoltate le lamentele a comune e provincia

Il lettore spiega: «La chiusura di questa strada è causa di grande disagio, ma soprattutto è pericoloso. A causa delle piogge che in questo periodo hanno colpito il territorio, ci sono degli smottamenti di terreno nella zona in cui la strada è spaccata. Se per disgrazia, il restante della parte destra dovesse crollare, oltre al rischio per chi ci passa, sarebbe un ulteriore disagio per chi deve recarsi verso la Valsessera o Borgosesia, perché dovrebbe passare da Gattinara».

«Dobbiamo aspettare una disgrazia pur che qualcuno intervenga? Ho parlato con tantissime persone della nostra zona e tutti sono d’accordo con me. È vergognoso che i lavori iniziati vengano sospesi così. Forse solo agendo attraverso i giornali otterremo qualcosa, le lamentele verso il comune o la provincia rimangono inascoltate».

