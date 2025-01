Carte di identità e lunghe attese: a Valdilana proteste e chiarimenti. Alcuni cittadini si lamentano per le attese all’ufficio anagrafe. Il Comune risponde.

Carte di identità e lunghe attese: a Valdilana proteste e chiarimenti

Ancora tempi lunghi per rinnovare la carta di identità a Valdilana. Il problema era già emerso mesi fa, di recente un caso analogo è partito dallo sfogo sui social da parte di alcuni cittadini che nell’ultimo mese hanno dovuto rinnovare i documenti.

In sintesi, un cittadino per rinnovare il documento di identità della mamma 90enne chiamando gli uffici agli inizi di dicembre ha avuto l’appuntamento per inizio gennaio. Altri hanno provato a usufruire del servizio dello sportello di frazione Ronco il venerdì senza appuntamento trovandosi davanti una fila interminabile.

Da ricordare che l’apertura al pubblico dello sportello a Ronco è stata inserita da qualche mese dall’amministrazione comunale appunto tenuto conto che in passato si erano già verificati disagi nel rinnovare i documenti all’ufficio anagrafe.

Si valuta l’urgenza

Sulla questione l’amministrazione comunale ha voluto chiarire. Innanzitutto c’è la formazione del personale: «Il creare i presupposti al fine che tutti i dipendenti, anche quelli di ultima assunzione, acquisiscano capacità e professionalità per fornire risposte chiare, corrette ed efficienti alle domande dei cittadini non è un processo immediato e richiede formazione continua. Quello che però è mandatorio e imprescindibile ad opera del personale è capire le esigenze e soprattutto le urgenze che vengono comunicate agli sportelli dai cittadini, al fine di favorire le situazioni di primaria necessità a discapito di quelle che possono essere rimandate perché non di estrema urgenza». In pratica, nel dari gli appuntamenti si valuta anche l’urgenza della richiesta.

Ci sono appuntamenti e giornate “aperte”

«L’ufficio anagrafe mette a disposizione un calendario in cui i cittadini possono prendere appuntamento e presentarsi allo sportello il giorno pianificato evitando inutili attese, ma anche uno sportello aperto al pubblico nelle giornate di giovedì dalle 9 alle 12 a presso ex municipio di Valle Mosso e il venerdì dalle 9 alle 13 presso il municipio in frazione Ronco. L’accesso su prenotazione e la conseguente data dell’appuntamento è valutata dal personale, oltre che dagli impegni pregressi e già in calendario, anche e soprattutto dall’urgenza, per esempio se la scadenza del documento non è imminente è possibile venga fissata una data non immediatamente prossima, questo senza danneggiare in alcuna maniera il cittadino in quanto a tutti gli effetti rimane in possesso di un documento valido».

L’amministrazione poi ricorda: «L’opzione dello sportello a libero accesso, non richiede di certo prenotazione, ma data l’affluenza non normata è soggetto a code e tempi di attesa anche lunghi. Viene ribadita la massima serietà e disponibilità da parte degli operatori di sportello nello svolgere il proprio compito nel migliore dei modi cercando di assecondare il più possibile le esigenze dei cittadini nel pieno rispetto dei regolamenti e con la certezza di fornire un servizio puntuale e serio».

