Chiuso il bar-tabaccheria Sola di Crevacuore: il saluto dei gestori

«C’è un detto che dice “partire è un po’ morire”. Tutto nella vita arriva e tutto parte, i 18 anni che non arrivano mai, il militare, il lavoro, la famiglia e… la pensione». Queste le parole di Giovanni Sola che, con la moglie Angela, è arrivata a questo traguardo chiudendo il bar tabaccheria al centro di Crevacuore. Una vita dietro al bancone, prima nel negozio di scarpe e tabaccheria, dove nel 2007 erano stati vinti 500mila euro.

Una storia lunga quasi un secolo

«È dal 1929 – spiega Sola – che la mia famiglia gestisce l’attività commerciale nel comune di Crevacuore. Mio nonno, mio padre e poi io, prima come negozio di calzature poi affiancato alla tabaccheria, infine il bar tabacchi. Mi guardo allo specchio e mi accorgo che il tempo è passato. Tanti ricordi mi riaffiorano alla mente. È stata una scelta sofferta chiudere la saracinesca perché qui abbiamo passato una vita. Ma è giusto così, bisogna guardare oltre, anche se con tristezza».

La coppia è molto conosciuta e apprezzata in paese per la loro disponibilità, gentilezza e amore per il proprio lavoro. La tabaccheria resterà chiusa, mentre per il bar si sta cercando qualcuno che lo possa prendere in gestione.

si cerca un nuovo gestore

«Abbiamo avuto qualche contatto – continuano i due coniugi – speriamo di riuscire a trovare chi gestisca così da dare una continuità al locale. Vederlo chiuso è strano, come del resto ci sentiamo strani noi, ma come ho detto è giusto che ci godiamo la pensione. E’ arrivato il momento».

A salutarli sono stati in tanti: clienti, amici, persone che passavano nel bar per un caffè o per comprare generi della tabaccheria.

Il saluto dei clienti

«Sono venuti davvero in tanti a salutarci – conclude Sola – e questo ci ha fatto immenso piacere. È la dimostrazione che il nostro lavoro abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi. Abbiamo ricevuto tanti gesti di affetto e siamo emozionati anche per questo. Ringrazio sentitamente gli amici e le persone che ho potuto servire in tutti questi anni. E’ stata una bella avventura, un’esperienza di vita che non dimenticheremo e che ci ha regalato tanti bei momenti. Spero comunque, ora che sono in pensione, di mantenermi giovane, ora ho 64 anni, e di poter dire ogni giorno è un week end. Io e Angela non possiamo che ringraziare tutti e lo facciamo col cuore. Cosa faremo adesso? Ci piace camminare, andare in bicicletta, ma soprattutto ci dedicheremo a fare i nonni e ci godremo di più i nostri nipoti».

