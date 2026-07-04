Choc anafilattico per un escursionista attaccato da vespe in Valsessera

Deve interveire l’elicottero per soccorrere un uomo andato in choc anafilattico dopo essere stato punto da vespe. Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio, in alta Valsessera. Protagonista di questa disavventura è stato un escursionista biellese di circa 44 anni, che ha accusato un grave malore nei pressi dell’Alpe Peccia dopo essere stato attaccato dagli insetti L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30 e ha mobilitato rapidamente i soccorsi.

Secondo le prime informazioni raccolte, le punture hanno provocato una reazione allergica particolarmente severa, compatibile appunto con uno choc anafilattico. La situazione ha richiesto un intervento sanitario immediato, vista la potenziale gravità del quadro clinico.

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Decisivo l’intervento dell’elisoccorso

Sul luogo dell’emergenza è arrivato in breve tempo l’elisoccorso con a bordo l’équipe medica, che ha raggiunto l’uomo direttamente nell’area dell’incidente per prestargli le prime cure. Dopo la stabilizzazione, il paziente è stato preparato per il trasferimento in ospedale.

L’escursionista è stato quindi trasportato al pronto soccorso in codice giallo, dove è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti e le terapie necessarie. La situazione è ora in via di miglioramento, quindi il peggio dovrebbe essere passato.

Foto d’archivio

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