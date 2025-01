Coggiola, il ponte Bozzalla chiuso per due mesi. Iniziato un intervento da 750mila euro che consolida lo storico manufatto e mette in sicurezza il tratto di torrente.

Coggiola, il ponte Bozzalla chiuso per due mesi

Il ponte Bozzalla tra Coggiola e Portula è chiuso al transito e resterà così fino a metà del mese di marzo per completare i lavori di messa in sicurezza. Si risolve così un problema che era emerso dopo l’alluvione del 2020, quando erano stati notati cedimenti ai piloni. Ora il Comune ha inoltre emesso il divieto tassativo di parcheggio dalle 6.45 alle 17 in Via Roma dal civico 99 al numero 115. Intanto personale e ruspe si sono messi al lavoro.

Inoltre per raggiungere il panificio “Piantanida” è consentito il transito su via Libertà fino al civico numero 8. Il Comune invita a utilizzare i parcheggi esistenti sulle vie contigue (dietro la biblioteca). Anche le linee dei bus Atap sono state deviate. Passeranno in mezzo a Granero entrando a Coggiola dal ponte Fila.

Opera divisa in due lotti

L’opera sarà suddivisa in due parti: si dovrà innanzitutto intervenire andando a rinforzare con micropali sia le pile del ponte in alveo sia quelle a ridosso delle due sponde, tutte profondamente erose dalla furia delle acque. E questo lavoro è in parte già stato fatto. Intanto ci si concentra sul ripristino della briglia e dell’alveo del torrente Sessera.

Per far fronte ai lavori sono stati stanziati complessivamente 735mila euro: 217mila euro dal Comune di Portula, 203mila dalla Provincia di Biella (in quanto il tratto coggiolese al momento dell’alluvione del 2020 non era ancora passato ufficialmente in carico al Comune di Coggiola). Sono poi da aggiungersi i 150mila euro – suddivisi tra Portula, Coggiola e Provincia di Biella – per la realizzazione del traverso sul torrente. Mentre il Cordar parteciperà alla spesa con circa 165mila euro necessari per la sistemazione del tratto di collettore danneggiato.

Il collegamento rimarrà chiuso al transito veicolare e pedonale fino al 16 marzo.

