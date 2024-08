Coggiola, rifiuta di sottoporsi all’alcol-test dopo un incidente. Un giovane di origine straniera è stato denunciato dalle forze dell’ordine.

Coggiola, rifiuta di sottoporsi all’alcol-test dopo un incidente

Ha perso il controllo della propria auto mentre stava percorrendo una strada nel territorio di Coggiola, e si è schiantato. Ha dovuto intervenire il 118 per un 25enne di origini straniere protagonista di un incidente, per fortuna non grave. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia per i controlli di prassi e per essere medicato.

Denunciato per il rifiuto del test alcolimetrico

Durante le operazioni di soccorso il giovane si è però rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico, invitato dai carabinieri che avevano notato come non si presentasse del tutto lucido. Secondo quanto prevede la legge, rifiutare il test equivale ad ammettere di essere positivo all’alcol: per cui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, e per la sua auto è stato disposto il sequestro.

