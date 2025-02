Coggiola saluta Pietro Vigna: nel 1960 portv la fiaccola olimpica. Tra i fondatori del Gs Genzianella, in gioventù fu un ottimo atleta. Si era anche candidato come sindaco.

Coggiola saluta Pietro Vigna: nel 1960 portò la fiaccola olimpica

L’altro giorno la comunità di Viera a Coggiola ha ricordato Pietro Vigna, in paese soprannominato “Piulin” dagli amici. L’uomo, che aveva 91 anni, era molto conosciuto in paese e nell’ambito sportivo.

Nel cimitero frazionale c’è stata la benedizione delle ceneri e amici e conoscenti si sono ritrovati per stringersi al dolore della moglie Antida, dei figli Nadia, Stefania e Gian Luca con le rispettive famiglie, delle nipoti Maria Sole e Adelaide, dei parenti e di tutte le persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Il legame con Viera e la passione per lo sport

L’uomo ha sempre vissuto a Viera, ma si era trasferito da qualche tempo a Grignasco con la moglie, vicino alla figlia Nadia. Vigna era stato tra i fondatori nel 1956 del gruppo sportivo Genzianella, che era presente alla cerimonia di saluto con una delegazione.

A suo tempo era stato un ottimo atleta e si era distinto in diverse discipline sportive: dallo sci alla corsa e alla marcia alpina. Diverse le imprese sportive che aveva portato a termine. Nel 1963 a Gressoney, in Valle d’Aosta, aveva vinto il titolo italiano Fie di sci di fondo, mentre nel 1960 aveva portato la fiaccola alle Olimpiadi di Roma da Oropa a Biella con il compagno di squadra Adriano Perino.

In consiglio comunale

Per qualche anno era stato anche consigliere comunale: si era candidato sindaco, ma aveva dovuto accontentarsi di un seggio all’opposizione. Dal 1976 al 1989 aveva ricoperto la carica di presidente all’interno del Gruppo sportivo Genzianella di Coggiola, prima dell’attuale presidente Giovanni Perino.

Gli amici del gruppo sportivo coggiolese hanno voluto ricordarlo proprio ieri con parole di stima e di affetto per un loro tesserato storico. Le riportiamo qui di seguito. «Eccoci qua caro Pietro, il tuo percorso tra noi è terminato. Per noi “Genzianelli” sei stato negli anni passati un punto di riferimento e un esempio di impegno e sportività. Hai sempre fatto il massimo per la Genzianella. Sei stato uno dei fondatori, atleta esemplare e vincente, presidente unico e inimitabile. Hai sempre messo il tuo grande cuore davanti a tutto e tutti, sei stato importante e tutti noi ti ricorderemo con affetto e stima, anche per i tuoi modi a volte un pochino sopra le righe, ma sempre volti al bene del nostro gruppo. Ciao Piulin, fai buon viaggio e, se ti va, da lassù tifa ancora per noi. In tua memoria noi cercheremo di tenere alti i colori del gruppo sportivo Genzianella».

