Morta animatrice di 18 anni: un lutto che ha toccato anche Fobello. Martina Giacobini viveva nel Torinese ma le sue origini sono in alta Valsesia.

Morta animatrice di 18 anni: un lutto che ha toccato anche Fobello

Abitava nel Torinese, ma le sue origini valsesiane le portava nel cuore. In estate con la famiglia tornava a Fobello dove aveva partecipato anche alle feste tradizionali. Martina Giacobini si è spenta ad appena 18 anni lo scorso 23 gennaio a causa di una rara malattia che l’aveva colpita nel 2024.

Un lutto che ha segnato profondamente anche la comunità fobellina vicina ai genitori Silvia e Mario, al fratello Davide, ma anche ai nonni e ai parenti. La famiglia è originaria di Fobello, ma vive a San Mauro Torinese. Era una persona molto attiva nella parrocchia, era animatrice dell’oratorio e amava la musica. Faceva parte infatti della corale.

«Lei è sempre stata molto simpatica, esuberante e alla mano. Con lei ci si divertiva sempre e c’era sempre una parola ironica», così la ricordano dal coro e dall’oratorio.

Studiava al liceo classico

Lunedì 10 febbraio avrebbe compiuto 19 anni. Studiava al liceo classico D’Azeglio di Torino e aveva tanti amici. Durante il funerale lo zio parroco ha raccontato degli ultimi giorni di Martina, dell’emozione nel vedere sul suo viso una lacrima scendere, dell’ultima volta passata a pranzo assieme con la famiglia e delle domande fatte.

La giovane ha lasciato un grande vuoto, ma anche un dolce ricordo in chi ha potuto conoscerla. Una ragazza gioiosa, curiosa, che amava la vita. Per volontà della famiglia, i fondi che erano stati raccolti durante la cerimonia funebre celebrata a fine gennaio sono stati interamente destinati all’attività dell’oratorio sanmaurese. Si tratta in fondo di un altro gesto semplice, che però fa ben capire quanto Martina fosse legata ad esso.

Il lutto di Fobello

La famiglia di Martina ha sempre mantenuto un legame con la Valsesia. Come accennato, la famiglia è originaria di Fobello, paese dove tornavano. E a Martina piaceva coltivare questa tradizione di famiglia: un paio di anni fa aveva anche partecipato alla processione del Santo Patrono indossando il costume tipico di Fobello.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook