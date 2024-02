Concorso in Comune a Portula: bocciati trenta su trenta. Bando per un posto nel settore amministrativo, nessuno ha superato la prova scritta della selezione.

Trenta candidati ai nastri di partenza, e tutti e trenta che non passano la selezione al bando per un posto in Comune a Portula nel settore amministrativo. La prova scritta non è infatti stata superata da nessuno dei candidati. Il Comune aveva pubblicato un bando per cercare un nuovo istruttore amministrativo, dopo che nei mesi scorsi una storica dipendente aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in altro Comune.

Un posto che fa gola: si tratta di 30 ore settimanali e il trattamento economico per il posto messo a concorso è fissato in 18.971,50 euro a titolo di stipendio iniziale annuo, oltre alla tredicesima mensilità e agli altri emolumenti e indennità previsti da leggi o da norme contrattuali.

Al primo bando hanno risposto in 30 persone. Una volta che è stata avviata la selezione con la prova scritta però nessuno ha raggiunto il punteggio per poter passare alla prova orale.

Il concorso è da rifare

Tutto da rifare dunque. Tanto che il Comune ha rimesso in pista un nuovo bando proprio per cercare di accorciare i tempi. Secondo tentativo a fine febbraio, le domande bisognerà presentarle entro il 24 febbraio. E’ prevista una prima preselezione martedì 27 febbraio nei locali del liceo di Cossato alle 14.15. Poi è in programma la prova scritta il 29 febbraio, sperando che ci siano ammessi all’ora ci sarà l’ultima prova il 7 marzo alle 10.30 direttamente in municipio a Portula per l’ora.

«Nessuno ha superato la prova – conferma il sindaco Fabrizio Calcia Ros -. Abbiamo la possibilità di assumere e soprattutto abbiamo bisogno di un dipendente nell’ambito del settore amministrativo. Spero davvero che il prossimo test vada decisamente meglio e si possa avere quindi un dipendente per poter potenziare il nostro organico e continuare a garantire i servizi».