Crevacuore, anziana mette in fuga i truffatori grazie ai consigli dei carabinieri

Una pensionata ha sventato un tentativo di truffa a Crevacuore dopo aver riconosciuto i segnali di pericolo grazie ai consigli ricevuti dai carabinieri. L’episodio si è concluso senza conseguenze per l’anziana, che ha mantenuto lucidità e non ha seguito le richieste dei malviventi.

Dopo la segnalazione, sul posto è arrivato il comandante della stazione dei carabinieri di Crevacuore, maresciallo Fabio Rotolo, insieme ai militari. La donna li ha accolti con parole di riconoscenza, spiegando di essersi ricordata del materiale informativo distribuito dall’Arma.

Il libretto letto con attenzione

A fare la differenza è stato un opuscolo cartaceo che la pensionata aveva ricevuto da una vicina di casa e letto con attenzione. In quelle pagine erano indicati comportamenti utili per difendersi dai raggiri più frequenti, soprattutto quelli che prendono di mira le persone anziane.

La cittadina ha così collegato quanto stava accadendo ai consigli appresi durante i precedenti contatti con i carabinieri e attraverso la campagna di prevenzione. Di fronte al tentativo di truffa non si è fatta spaventare, ha evitato il tranello e ha permesso l’intervento dei militari.

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Prevenzione decisiva

L’episodio conferma l’importanza dell’informazione sul territorio, in particolare nei confronti delle persone più esposte a questo tipo di reati. Incontri pubblici, contatti diretti e materiale semplice da consultare possono diventare strumenti concreti di difesa.

Dal comando provinciale dell’Arma sottolineano che la vicinanza ai cittadini e una comunicazione capillare aiutano a riconoscere i truffatori prima che riescano a colpire. A Crevacuore, questa volta, il messaggio è arrivato forte e chiaro.

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