Lutto il Valsessera per Sebastiano Santo, medico appassionato di scacchi

Tanti lo ricordano come bravo medico, ma anche come appassionato giocatore di scacchi e promotore di tornei e di iniziative che possano coinvolgere e creare nuovi appassionati. Il dottor Sebastiano Santo se n’è andato ieri, venerdì 21 giugno, all’età di 91 anni. Viveva a Crevacuore con la famiglia, il paese dove per tanti anni aveva esercitato la professione di medico di base.

Lunedì mattina il funerale

L’uomo ha lasciato la moglie Grazia Pia, i figli Elena e Marco, la nuora Milagros e i nipoti. Per chi volesse stringersi intorno ai familiari, il rosario sarà recitato nel pomeriggio di domani, domenica 23 giugno, a partire dalle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Crevacuore. Il funerale è invece in programma lunedì mattina alle 11.

Dopo la cerimonia, il feretro verrà accompagnato nel cimitero di Brosso, il centro del Canavese dove c’è la tomba di famiglia.

La foto è stata postata su Facebook dall’amico Marco Ubezio

