Divampa il fuoco in una canna fumaria a Caprile. Intervento degli operatori di Ponzone in Valsessera.

Divampa il fuoco in una canna fumaria a Caprile

Vigili del fuoco in azione l’altra sera a Caprile per estinguere il fuoco che si era innescato in una canna fumaria. Scattato l’allarme intorno alle 21, è partita una squadra di operatori volontari da Ponzone. A segnalare il problema è stato un residente.

L’edificio si trova nel centro del paese valsesserino. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere in tempi rapidi le fiamme e per arginare il più possibile i danni all’edificio. Alla fine in effetti il danno è stato relativamente limitato. Dopo l’estizione delle fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutta l’area dell’intervento.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook