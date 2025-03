Don Alberto lascia la Valsessera: messa di commiato a Crevacuore. Oggi il saluto alla comunità, il nuovo parroco è don Giancarlo Taverna.

Don Alberto lascia la Valsessera: messa di commiato a Crevacuore

E’ il momento del commiato per il parroco monsignor Alberto Albertazzi, che lascia le comunità della bassa Valsessera dopo una quindicina di anni di impegno. Il momento del saluto è in programma per oggi, domenica 2 marzo: la comunità di Crevacuore, con gli altri cittadini delle varie parrocchie seguite dal sacerdote, si ritroverà per ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni. E sarà anche l’occasione per accogliere don Giancarlo Taverna, che prenderà il suo posto in questo incarico.

L’appuntamento è alle 11 con la messa solenne nella chiesa parrocchiale di Crevacuore. Sarà concelebrata con il vicario generale monsignor Stefano Bedello. Seguirà il pranzo a a Barrique di Guardabosone. Proprio a Guardabosone, nelle scorse settimane, monsignor Albertazzi era già stato salutato con affetto dalla popolazione, in occasione della festa di sant’Agata.

Il ritorno al seminario

Il sacerdote andrà a Vercelli in seminario: già in passato era stato rettore del seminario e della basilica di sant’Andrea. Ora gestirà la liturgia nella basilica.

Nato nel 1943 a Vercelli, venne ordinato sacerdote il 26 giugno del 1967 nella cattedrale di Sant’Eusebio. Ha acquisito la licenza in liturgia al Pontificio istituto San Anselmo di Padova. Per anni è stato responsabile del seminario di Vercelli, segretario della commissione liturgica diocesana, nonché direttore dell’ufficio catechistico diocesano, oltre che delegato arcivescovile per la catechesi, per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola.

Ma è stato anche responsabile dello studio teologico eusebiano e vicario del clero. Come parroco invece ha avuto cura delle parrocchie del Torrione di Costanzana, quindi Oldenico, Livorno Ferraris, Robbio, San Bernardo di Vercelli, poi Sant’Agnese e rettore di San Giuliano in Vercelli. Da anni è parroco di Crevacuore dove ha gestito le comunità parrocchiali di Ailoche, Guardabosone, Caprile, Pray Pianceri e Postua.

