Don Alberto Albertazzi lascia la Valsessera: al suo posto don Giancarlo Taverna

Una festa di sant’Agata speciale per la comunità di Guardabosone: la scorsa domenica infatti è stato salutato il parroco, monsignor Alberto Albertazzi, che lascerà le parrocchie della Valsessera. Ed è stato dato il benvenuto a don Giancarlo Taverna che è già il nuovo parroco.

La festa ufficiale di saluto a monsignor Albertazzi è in programma l’1 marzo a Crevacuore, la maggiore delle sue parrocchie. Sarà un modo per salutarlo con affetto e per ringraziarlo di quanto ha fatto in questi anni per le comunità. Il sacerdote andrà a Vercelli, già in passato era stato rettore del seminario e della basilica di sant’Andrea.

Il futuro di don Albertazzi

«Ora tornerò in seminario – ha detto il parroco – e gestirò la liturgia della basilica di sant’Andrea. Ma Guardabosone, Crevacuore e tutti questi paesi mi rimarranno nel cuore. La Valsessera è la località nella quale sono stato più a lungo, sono stati quindici anni e devo dire che ho trovato gente brava e simpatica e mi pare che serate di questo genere lo dimostrino. Grazie di cuore a tutti».

L’amministrazione comunale a nome della comunità ha donato a monsignor Albertazzi un libro fotografico sul Monte Rosa, affinché si ricordi delle montagne e di questi luoghi. Il sacerdote è stato molto contento del regalo essendo appassionato di montagna e del Monte Rosa dove è salito decine di volte.

E’ sacerdote dal 1967

Nato nel 1943 a Vercelli, venne ordinato sacerdote il 26 giugno del 1967 nella cattedrale di Sant’Eusebio. Ha acquisito la licenza in liturgia al Pontificio istituto San Anselmo di Padova. Per anni è stato responsabile del seminario di Vercelli, segretario della commissione liturgica diocesana, nonchè direttore dell’ufficio catechistico diocesano, oltre che delegato arcivescovile per la catechesi, per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola.

Ma è stato anche responsabile dello studio teologico eusebiano e vicario del clero. Come parroco invece ha avuto cura delle parrocchie del Torrione di Costanzana, quindi Oldenico, Livorno Ferraris, Robbio, San Bernardo di Vercelli, poi Sant’Agnese e rettore di San Giuliano in Vercelli. Da anni è parroco di Crevacuore dove ha gestito le comunità parrocchiali di Ailoche, Guardabosone, Caprile, Pray Pianceri e Postua.

L’arrivo di don Taverna

Durante la festa è stato salutato anche il nuovo parroco, che già si occupava delle comunità di Flecchia e Pianceri, che si è già insediato, con un regalo da parte della comunità. Don Taverna ha concelebrato la funzione religiosa nella chiesa parrocchiale con il diacono Luciano Garrone e monsignor Albertazzi. Ad allietare la messa sono state le voci del coro interparrocchiale.

