Fiamme in casa a Trivero: momenti di paura la sera di Natale

Fuoco in un alloggio a Trivero la sera di Natale. L’incendio, presumibilmente originato dalla canna fumaria, ha causato danni a una porta e a una piccola porzione di pavimento. L’allarme è stato segnalato alle 22.20 di ieri, domenica 25 doicembre, giorno di Natale. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco di Biella e ivigili del fuoco volontari di Ponzone, che hanno operato con tempestività per domare le fiamme e bonificare l’area coinvolta.

Un altro incendio in mattinata

Solo poche ore prima a Valle Mosso, sempre nel comune di Valdilana, un altro incendio ha scosso la giornata natalizia. Un focolare è scoppiato all’interno di un camino nella tarda mattinata. L’intervento celere dei vigili del fuoco di Ponzone ha fortunatamente impedito che le fiamme si propagassero al tetto dell’edificio. Dopo aver circoscritto l’incendio, sono state eseguite le ordinarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona colpita.

Entrambi gli interventi hanno contribuito a mantenere sotto controllo situazioni potenzialmente pericolose durante la festività natalizia, dimostrando l’efficacia delle forze di soccorso locali nel fronteggiare emergenze di questo genere.

Foto d’archivio