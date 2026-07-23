Finti carabinieri colpiscono a Sostegno: 86enne raggirata e derubata dei gioielli

Il raggiro del finto carabiniere colpisce ancora. Questa volta la vittima è stata un’anziana di 86 anni residente a Sostegno, e il colpo è andato a segno nella giornata di martedì 21 luglio. La donna ha consegnato gioielli e oggetti preziosi a un uomo che si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine, dopo essere stata contattata telefonicamente da un complice. L’episodio è stato denunciato e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

Il copione è quello ormai noto delle truffe agli anziani. La pensionata ha ricevuto una chiamata nella quale le è stato raccontato che una familiare era coinvolta in una grave vicenda giudiziaria. Per risolvere la situazione avrebbe dovuto consegnare i gioielli a un presunto incaricato.

La consegna dei preziosi

Pochi minuti dopo la telefonata, un uomo ha raggiunto l’abitazione dell’86enne qualificandosi come carabiniere. Convinta della veridicità della storia, la donna gli ha affidato i monili conservati in casa, consentendo ai truffatori di allontanarsi con il bottino.

Solo in seguito la vittima ha compreso di essere caduta in un raggiro e ha chiesto aiuto. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per identificare gli autori e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

L’allarme delle forze dell’ordine

Negli ultimi mesi episodi analoghi si sono moltiplicati in tutta la zona. Le forze dell’ordine invitano soprattutto le persone anziane a non consegnare mai denaro o gioielli a sconosciuti e a interrompere immediatamente qualsiasi telefonata sospetta.

In caso di dubbi è fondamentale contattare direttamente il numero unico di emergenza 112. Una semplice verifica può evitare di cadere in una truffa che, oltre al danno economico, provoca profonde conseguenze sul piano umano.

Foto d’archivio

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