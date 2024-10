Frana a Postua, chiusa la strada per la frazione Roncole. Il versante ha ceduto nella zona della chiesa di San Sebastiano.

Frana a Postua, chiusa la strada per la frazione Roncole

Chiusa la strada che dal centro di Postua raggiunge la frazione Roncole, quella posta più lontano lungo la vallata dello Strona. Una frana è caduta nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, nella zona dove c’è la chiesa di San Sebastiano.

L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini di Roncole a portare le loro vetture fuori dalla zona chiusa. Sul posto i vigili del fuoco per una prima valutazione di quanto accaduto.

Zona a rischio cedimento

In quella zona il versante ha già dovuto essere messo in sicurezza con la posa di una rete metallica, in quanto a rischio di cedimenti. Oggi si valuterà la situazione e si deciderà il da farsi.

