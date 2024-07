Giallo a Valdilana: donna trovata ferita nel torrente Ponzone. E’ stata portata al pronto soccorso, da capire se si tratti di un infortunio o di un gesto volontario.

Giallo a Valdilana: donna trovata ferita nel torrente Ponzone

I vigili del fuoco l’hanno trovata riversa nel greto del rio Ponzone. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 luglio, quando è scattato l’allarme nel basso Triverese per una donna di mezza età che era finita lungo il corso d’acqua, ferendosi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, una ambulanza del 118 e la polizia locale per i rilievi di prassi. La donna è stata trovata nella zona dove c’è il parcheggio realizzato negli anni scorsi e accessibile da via Provinciale svoltando appunto in direzione del corso d’acqua. Era ferita ed è stata presa in cura dal personale sanitario, che l’ha poi condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano.

Le ipotesi degli operatori

Ancora da valutare se si sia trattato di un infortunio o di un gesto deliberato. Probabilmente la donna ha scavaltato una protezione ed è precipitata facendo un volo di più di due metri sul greto del torrente. Pare strano che abbia pensato di togliersi la vita in questo modo, ma parebbe strano anche che abbia compiuto un’operazione del genere per altri motivi.

Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

