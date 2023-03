Giovanni Perino presidente da 33 anni: il Gs Genzianella lo elegge ancora

Giovanni Perino presidente da 33 anni: il Gs Genzianella si affida ancora alla guida dello storico socio fondatore.

Giovanni Perino presidente da 33 anni

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea della storica società sportiva di marcia alpina nata nel 1956. Confermato in toto il consiglio direttivo del Gs Genzianella per il triennio 2023-2025. Ormai storico presidente Giovanni Perino; vice presidente Giorgetto Brera Molinaro; cassiera e segretaria Sonia Catella; responsabile settore marcia alpina Mauro Perino; responsabile Baita Cascinetta invece è Giorgetto Brera Molinaro; responsabili pulizia sentieri sono Vigna Eraldo, Vigna Elisio, Giardino Andrea. Consiglieri Zonco Enrica, Petitti Lucia, Angelino Giorzet Stefano, Taverna Camilla e Piletta Massaro Alan.

Le attività 2023

L’assemblea ha anche delineato le attività per il 2023. Ovviamente l’attività principale sarà partecipare alle gare di marcia alpina dei vari campionati, nazionali e regionali, che si svolgeranno tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Sono, per ora, una ventina gli atleti tesserati per la stagione 2023.

Inoltre Coggiola ospiterà due gare di marcia alpina. La gara sociale a coppie sarà infatti il 30 aprile (abbinata ci sarà anche una camminata libera a tutti tra le frazioni di Viera); mentre la gara di campionato regionale piemontese Individuale si svolgerà domenica 29 ottobre. Nei weekend di luglio proseguiranno anche le giornate di pulizia sentieri e, infine, l’associazione sarà presente alla Festa della paletta di ottobre con uno stand.

