Gli amici ricordano Massimo Berti con una pedalata a Postua. Iniziativa privata dedicata all’imprenditore morto a soli 60 anni.

Gli amici ricordano Massimo Berti con una pedalata a Postua

L’iniziativa “Pedaliamo per Massimo” unirà gli amici di Massimo Berti, che hanno organizzato un evento privato in ricordo dell‘imprenditore morto nel mese di marzo a soli 60 anni. L’appuntamento è per domani, domenica 28 luglio, a Postua.

In paese e non solo, Berti ha lasciato un buon ricordo, tanta stima e affetto in chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di volergli bene. Gli amii lo ricorderanno con un percorso in bici a partire dalla località san Martino, e poi un pranzo. Come accenato, si tratta di un’iniziativa privata, anche se ovviamente il ricordo di Massimo tocca tantissimi conoscenti, dipendenti, persone che lo hanno conosciuto condividendo qualche esperienza sportiva.

Una persona molto conosciuta

Massimo era molto conosciuto come imprenditore e sportivo. Una vita che ha dedicato al lavoro, era titolare con Giovanna Berti della “Berti Metal Parts Solutions”, una azienda di Bornate fondata nel 1965 specializzata nel settore delle minuterie metalliche e alla sua famiglia.

Era anche un appassionato degli sport che ha sempre praticato: sci, motocross, bicicletta. Era stato anche presidente dello Sci club di Mera.

Una figura importante per il suo paese, presente alle varie iniziative dal carnevale alle feste estive, ai momenti conviviali. Sempre disponibile e attento alle necessità della sua Postua.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook