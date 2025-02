Il mondo dell’atletica piange Tiziano Bozzo, morto improvvisamente nel sonno. Storico allenatore di Valdilana, portò al successo Elena Romagnolo, Italo Quazzola e molti altri.

Il mondo dell’atletica piange Tiziano Bozzo, morto improvvisamente nel sonno

Se n’è andato la scorsa notte nel sonno, a 76 anni di età. E oggi il mondo dell’atletica locale piange Tiziano Bozzo, uno dei personaggi più conosciuti nel mondo del podismo. È stato tecnico di atletica di giovani che poi hanno raggiunto posizioni di rilievo a livello nazionale, o addirittura mondiale.

Come per esempio la triverese» Elena Romagnolo, che nei 3000 siepi raggiunse le prove olimpiche. Ma ha allenato anche il valsesiano Italo Quazzola, Francesco Carrera, Marco Broggi, Rachele Bondesan, Eleonora Guelpa, Valentina Costanza e molti altri. Ha allenato per anni i giovani dell’atletica Valsesia e anche del gas Zegna.

Una vita a Mosso

Era originario di Mosso, oggi località di Valdilana, ed è proprio nel campo sportivo di Mosso che ha trascorso innumerevoli giornate ad allenare i suoi ragazzi. «L’atletica è una disciplina che mi ha entusiasmato sempre – ebbe a dire intervistato da Notizia Oggi esattamente un anno fa -. Ho il tesserino Fidal dal 1975 e ai miei atleti ho sempre insegnato tutto, dalla corsa agli ostacoli al salto in lungo. Alla fine però vengo identificato come un tecnico specializzato nel fondo e mezzofondo: ma è solo perché ho avuto la fortuna di trovare sulla mia strada ragazzi che erano portati per la corsa».

Come allenatore, fu sempre molto puntuale nel chiedere che gli impianti sportivi della zona fossero sempre all’altezza della situazione.

