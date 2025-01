In auto esce di strada e finisce contro una siepe: ferito 19enne a Valdilana. Il giovane è residente a Portula, è finito al pronto soccorso.

Un giovane residente a Portula è finito in ospedale a seguito di un incidente accaduto nella giornata di ieri, giovedì 23 gennaio, a Valdilana. Si tratta di un 19enne che era alla guida di una Fiat Panda: in frazione Giardino ha perso il controllo dei veicolo, è uscito dalla carreggiata e ha finito la sua corsa parzialmente ribaltato contro la siepe che delimita il cortile di una casa privata.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli peratori del 118, che hanno soccorso il giovane, trasportandolo poi al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano. Significativi anche i danni alla vettura. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della stazione di Valle Mosso.

Foto d’archivio

