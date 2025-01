Ponzone, auto perde una ruota lungo via Provinciale. Disavventura per il conducente, qualche problema per il traffico.

Ponzone, auto perde una ruota lungo via Provinciale

Traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio, lungo via Provinciale a Ponzone. A una vettura si è probabilmente rotto un semiasse all’uscita della rotonda nei pressi della farmacia, e ha ovviamente dovuto fermarsi in mezzo alla strada. E’ accaduto intorno alle 14.

La ruota era visibilmente piegata fuori dalla sua sede, e si è dovuto chiamare il carro-attrezzi per liberare il tratto di strada. Nel frattempo si sono formati incolonnamenti sia lungo la discesa da Pratrivero, sia nel tratto proveniente dalla Vallefredda. La situazione si poi normalizzata quando il veicolo è stato rimosso.

