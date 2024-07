In Valsessera seimila persone rischiano di restare senza medico. L’allarme dell’ex sindaco di Guardabosone, Claudio Zaninetti

Qualcuno la pensione l’ha già raggiunta, qualcuno ha maturato ormai gli anni per ritirarsi dal lavoro. Fatto sta che in Valsessera per fine anno ci sono almeno tre medici pronti alla pensione, due a Crevacuore e una a Pray. Si tratta del dottor Francesco Postorino, del dottor Ghannadzadeh Hamid Reza e della dottoressa Rosella Giuliani.

L’allarme

A lanciare l’allarme è l’ex sindaco di Guardabosone Claudio Zaninetti. «Mi chiedo cosa stia aspettando l’Asl Vercelli a evitare che 6000 persone rimangano senza medico.»

«Tenendo conto anche che l’età media dei pazienti è decisamente alta e quindi si tratta di persone che hanno sempre più bisogno di rivolgersi a un professionista. Io stesso rimarrà senza medico e questo mi preoccupa perché all’orizzonte non vedo una strategia» continua poi.

Zaninetti era anche intervenuto nella serata organizzata dal Comune di Borgosesia sulla sanità mettendo in evidenza le carenze del sistema: «Un medico di base, come gli stessi professionisti hanno spiegato, oltre all’attività di vista del paziente, deve anche occuparsi di tutta la parte burocratica. Tempo quindi che va a discapito delle visite».

E sulla ricetta proposta dall’assessore regionale Riboldi che ha proposto a Fondazione Valsesia di trovare alloggi per giovani medici spiega: «E’ la Regione che dovrebbe prendersi l’impegno a colmare le lacune del sistema. Troppo facile passare la palla ad altri…»

