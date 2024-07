Incauto gesto della moglie, un 83enne finisce investito dalla propria auto. L’uomo è stato portato a Novara con l’elicottero del 118.

Un uomo di 83 anni è finito all’ospedale dopo un infortunio con la propria auto “aiutato” incautamente dalla moglie. E’ accaduto a Veglio, centro della vallata di Mosso, nella giornata di ieri, sabato 23 luglio. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse spingendo l’auto, forse per uscire da un parcheggio.

La moglie, 79 anni, era a bordo. Improvvisamente la donna avrebbe toccato la leva del cambio, provocando in questo modo un sobbalzo del veicolo. Su questo punto la dinamica non è ancora chiara. Sta di fatto che l’uomo è stato urtato dal veicolo, è caduto e ha picchiato la testa.

L’intervento dei soccorritori

Il fatto è accaduto non lontano dal palazzo del municipio di Veglio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori del 118. I sanitari, vista la delicatezza della situazione, hanno preferito portare subito l’uomo al pronto soccorso di Novara: hanno quindi fatto intervenire l’elicottero per perdere meno tempo possobile.

Il pensionato è arrivato al “Maggiore” di Novara con codice giallo.

