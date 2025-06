Bioglio, notte di paura: i vigili del fuoco salvano due persone dall’incendio. Abitazione distrutta dalle fiamme, ma gli occupanti sono vivi grazie al pronto intervento dei soccorritori.

Bioglio, notte di paura: i vigili del fuoco salvano due persone dall’incendio

Nelle prime ore della scorsa notte, un violento incendio ha interessato un’abitazione a Bioglio, centro del Biellese orientale. Le fiamme si sarebbero sprigionate da un appartamento in fase di ristrutturazione, propagandosi rapidamente all’intero edificio a due piani.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando sul posto sono intervenute tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco. A coordinare le operazioni, i mezzi del Comando di Biella, supportati dal distaccamento di Cossato e da quello di Ponzone, sotto la supervisione del funzionario di servizio. Le fiamme, particolarmente estese, hanno richiesto un massiccio e prolungato intervento per essere domate.

Salvate due sorelle

All’interno dell’edificio si trovavano due anziane sorelle, di 83 e 86 anni, che inizialmente non si sarebbero accorte dell’incendio. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, entrambe sono state tratte in salvo. La donna di 86 anni è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti, dopo aver inalato del fumo. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare assistenza ai feriti e ai soccorritori, nonché i Carabinieri della stazione locale per i rilievi e la gestione della sicurezza dell’area.

A seguito dell’intervento, la struttura è stata dichiarata inagibile e la via temporaneamente chiusa al traffico. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’edificio.

