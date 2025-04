In fiamme il tetto di una palazzina: i vigili del fuoco salvano anche i gatti. LE FOTO

In fiamme il tetto di una palazzina: i vigili del fuoco salvano anche i gatti. Distrutta la travatura sotto le tegole e danneggiato anche l’ultimo piano.

In fiamme il tetto di una palazzina: i vigili del fuoco salvano anche i gatti

Si vedeva da lontano nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 aprile, l’alta colonna di fumo nero che si era alzata in cielo a causa di un incendio in un palazzo a Occhieppo Inferiore, nei pressi di Biella.

Sul posto, come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella anche con l’autoscala e due autobotti provenienti dal Comando di Biella. Oltre a loro, anche un’altra squadra proveniente dal distaccamento di Cossato.

L’intervento dei vigili del fuoco

Arrivati sul posto, gli operatori hanno provveduto ad iniziare le opere di spegnimento. Tutte gli abitanti erano in sicurezza: restavano da salvare i due gatti che erano rimasti all’interno dell’abitazione interessata: e anche i mici sono stati portati al sicuro. Il rogo era particolarmente violento, e aveva aggredito una grande porzione di travatura in legno: i vigili sono riusciti a “tagliare” l’incendio per evitare che si propagasse anche al tetto dell’abitazione confinante. Danni anche all’ultimo piano della palazzina.

Non vi sono persone coinvolte, e dopo lo spegnimento si è provveduto con lo smassamento e la messa in sicurezza della zona interessata. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi: è probabilme che il rogo si sia innescato a partire da una canna fumaria.

Foto dei vigili del fuoco e di Matteo Cerreia Vioglio

