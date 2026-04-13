Incendio nella notte a Valdilana: fiamme in casa, due persone in ospedale. Probabilmente il fuoco è stato innescato da un apparecchio domestico.

Incendio nella notte a Valdilana: fiamme in casa, due persone in ospedale

Notte di fuoco e di paura a Valdilana, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione di località Valle Mosso. L’allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino di oggi, lunedì 13 aprile.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del rogo potrebbe esserci un guasto elettrico che ha coinvolto un elettrodomestico, innescando le fiamme e saturando rapidamente di fumo i locali dell’abitazione.

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Due persone intossicate dai fumi

All’interno della casa si trovavano due persone, che hanno respirato i fumi sprigionati dall’incendio. Entrambe sono state assistite dal personale del 118 e successivamente accompagnate in pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni, da quanto emerso, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Biella e dal distaccamento di Ponzone, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’edificio. Le cause dell’incendio restano al vaglio, ma l’ipotesi del cortocircuito è al momento quella più accreditata.

Foto d’archivio

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