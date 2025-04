Industria in lutto per Alberto Barberis Canonico, patron della “Vitale” di Pratrivero. Aveva quasi 86 anni, per molto ha guidato una delle aziende leader del tessile. Era cavaliere del lavoro.

Era uno degli imprenditori più conosciuti e stimati della “vecchia guardia” del tessile biellese. Alberto Barberis Canonico, “l’ingegnere” come era chiamato da tutti in paese, è morto poco prima di compiere gli 86 anni.

A lungo, assieme al fratello Luciano, aveva guidato la “Vitale Barberis Canonico“, una delle aziende più antiche del mondo e tra i nomi più prestigiosi del settore. I due fratelli avevano preso il timone dal padre Vitale: Luciano seguiva il settore commerciale, Alberto si occupava della produzione. E inseieme, dal 1970 in avanti fecero crescere l’azienda mantenendola tra i “top” del mondo tessile a livello internazionale.

La laurea in ingegneria

Alberto Baberis Canonico aveva conseguito una laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano: il che lo aiutò molto nella gestione dell’azienda fino a quando avvenne il necessario passaggio ai figli. Ma lui era solito a essere comunque presente in fabbrica: lo si vedeva andare a piedi dalla sua abitazione allo stabilimento in mattinata, e rientrare di sera.

Nel 2018 era stato nominato Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sabato il funerale

L’ingegnere ha lasciato la moglie Anna, i figli Alessandro, Laura e Vitale con le rispettive famiglie. Il funerale verrà celebrato sabato alle 11 nella chiesa parrtocchiale di Pratrivero. Domani, venerdì 11 aprile, sarà allestita la camera ardente all’entrata dello stabilimento, e alle 20 sarà recitato il rosario, sempre nella parrocchiale.

