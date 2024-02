La Garfintex di Pray passa al Gruppo Ferraris: garantiti tutti i posti di lavoro. La guida dello stabilimento resta nelle mani del fondatore Giuseppe Tarricone.

Il finissaggio Garfintex di Pray è a far parte del gruppo tessile Ferraris. L’intesa è stata siglata nei giorni scorsi. Sono confermate le persone che lavorano in Garfintex, così come la guida dello stabilimento che resta nelle mani del socio e fondatore Giuseppe Tarricone, che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato. Lo scorso anno è stato festeggiato il primo quarto di secolo di attività.

«Questa operazione guarda al futuro e allo sviluppo dell’azienda – commenta Tarricone – attraverso una nuova strategia, nel segno della continuità. Sono fiero del fatto che l’azienda che ho creato quasi 28 anni fa con impegno e sacrificio continui a dare lavoro alle stesse persone e rimanga nel territorio dove è nata. E possa anche continuare a crescere insieme ad una realtà come Ferraris, che conta su una storia ancora più longeva».

Terzo stabilimento per Ferraris

L’integrazione di Garfintex in un gruppo già composto da due stabilimenti, arricchisce e consolida ulteriormente la presenza sul mercato. Con l’aggiunta di un terzo stabilimento Ferraris può infatti contare sul talento di quasi 250 persone, il cui sviluppo costituisce il più cruciale degli investimenti sul futuro.

Francesco Ferraris sottolinea: «Questa operazione, non solo accresce la nostra attrattività come gruppo, ma rappresenta anche l’apertura di nuove opportunità per coloro che collaborano con noi e per chi vorrà farlo in futuro, entrando a far parte di un gruppo con competenze trasversali su tutto il settore tessile, a partire dalle fibre per arrivare fino al capo, passando per il filo e il tessuto. Consentirà loro di esplorare nuovi orizzonti professionali, con un’azienda aperta al cambiamento di ruolo e percorsi di carriera, mostrandosi flessibile e disponibile alle esigenze individuali».

A Pray un’azienda di successo

Fondata nel 1996 a Pray da Giuseppe Tarricone, Gar.Fin.Tex collabora con le più importanti case di moda, per conto delle quali, nell’arco della sua ventennale storia, si è occupata di lavorazione e finissaggio di tessuti nobili, realizzando dei prodotti di qualità che si sono trasformati in veri e propri sogni con l’esclusivo linguaggio dell’artigianato biellese. Sono stati anni di successo e di ampliamento delle competenze riguardanti il processo produttivo, giunto oggi al suo apice grazie all’unione tra la tecnologia più recente e alla maestria della tradizione nella lavorazione del tessuto greggio.