La Valsessera ha salutato Gerardo, amico del Cai e volontario in tante iniziative. L’uomo è morto a 64 anni, sabato scorso era ancora sato presente al “Giro dei cortili” di Guardabosone.

Cordoglio in tutta la Valsessera per la scompara di Gerardo Vercella, 64 anni, residente a Guardabosone, persona conosciutissima e benvoluta che nel corso degli anni si era impegnato come volontario in associazioni ed eventi di vario genere. Tra le collaborazioni più durature c’è sicuramente da ricorda quella con il Cai Valsessera, dove ha avuto incarichi direttivi ed è stato tra gli accompagnatori del progetto di alpinismo giovanile.

Così infatti lo ricorda il Cai, ricordando gli esordi del progetto: «Tra i primi accompagnatori c’eri anche tu, Ge. Per trent’anni hai portato in montagna generazioni di ragazzi e ragazze della Valsessera. Sei stato consigliere e delegato sezionale, accompagnatore regionale di Alpinismo giovanile. Ma soprattutto sei stato un compagno di escursione e un amico per tutte e tutti no». Oltre al Cai, Gerardo era stato presente e attivo in tantissime occasioni ed eventi in Valsessera, spesso in cucina, ma non solo. Impossibile elencare tutte le collaborazioni: quello che è certo è che il suo volto era noto un po’ ovunque.

L’ultimo giro al carnevale di Guardabosone

Sabato scorso Gerardo era al Giro dei cortili (o Carlavè n’tla curt”) a Guardabosone. Ma a molti non è apparso in buone condizioni di salute. E nella mattinata digiovedì 30 gennaio è stato trovato senza vita. Il funerale è stato celebrato in forma civile sabato a Guardabosone.

