Locale pubblico della Valsessera multato per 7mila euro

Un locale pubblico della Valsessera è stato controllato nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Cossato insieme al Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Biella. L’attività rientra nei servizi avviati sul territorio per verificare il rispetto delle norme nei luoghi di lavoro.

Durante l’ispezione sono emerse alcune irregolarità legate alla gestione del personale e agli obblighi previsti in materia di sicurezza. Gli accertamenti hanno riguardato in particolare la posizione di una dipendente regolarmente assunta.

Sicurezza e formazione

Secondo quanto rilevato dai militari, la lavoratrice non aveva svolto il percorso formativo obbligatorio sulla salute e sulla sicurezza. Mancava inoltre la visita medica prevista dalla normativa per la tutela dei dipendenti.

Nel corso dei controlli sono state contestate anche violazioni collegate alla tracciabilità delle retribuzioni. Un aspetto che rientra tra gli elementi verificati dagli ispettori per garantire correttezza nei rapporti di lavoro e trasparenza nei pagamenti.

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Sanzioni e denuncia

Al termine dell’attività ispettiva, il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Biella ha elevato ammende e una sanzione amministrativa salata, per un totale di circa 7mila euro. Per il titolare del locale è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica.

L’Arma dei carabinieri annuncia che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane in tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei lavoratori e verificare l’applicazione delle regole sulla sicurezza. Va ricordato che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale responsabilità della persona coinvolta potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.

Foto d’archivio

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