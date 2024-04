Lutto a Coggiola per Andrea Soriani, morto a soli 50 anni. Il funerale sarà celebrato giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Lutto a Coggiola per Andrea Soriani, morto a soli 50 anni

Se n’è andato nella giornata di lunedì 15 aprile, in una delle camere dell’hospice “Edo Tempia” di Gattinara. Lutto a Coggiola per la scomparsa di Andrea Soriani, residente in paese: aveva solo 50 anni.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalle zie, dai cugini e dagli altri parenti. L’uomo ha sempre avuto bisogno di aiuto: infatti i parenti nell’epigrafe hanno voluto fare pubblicamente un sentito ringraziamento «al personale tutto della struttura “L’albero” di Masseranga, in modo particolare a Diego e Laura».

Poi purtroppo è ancora insorta anche una grave malattia, e nonostante le terapie la situazione è peggiorata fino alla decisione di ricoverare l’uomo nell’hospice, affinché trasorresse nel modo più sereno possibile l’ultimo tratto della sua vita.

LEGGI ANCHE: Barbara se n’è andata a 50 anni. Varallo, il commovente ricordo del marito

Questa sera la recita del rosario

Per chi volesse stringersi intorno ai parenti, la recita del rosario si terrà nella serata di oggi, mercoledì 17 aprile, a èartire dalle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Sam Giorgio a Coggiola.

Il funerale sarà invece celebrato nella mattinata di domani, giovedì 18 aprile, a partire dalle ore 10 sempre nella parrocchiale di San Giorgio. Dopo la funzione si proseguirà con corteo di auto fino al cimitero del paese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook