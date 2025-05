Lutto anche a Valdilana per Giorgio Botto Poala. Assieme ai fratelli guidò il gruppo “Successori Reda”, con lo stbilimento principale a Crocemosso.

Il gruppo Successori Reda ha detto addio a Giorgio Botto Poala, per molti anni figura di riferimento per l’azienda e per il territorio. Si è spento all’età di 86 anni in ospedale a Ponderano.

«Giorgio ha lasciato un segno indelebile fatto di valori, impegno e visione. Con riconoscenza lo ricordano la famiglia, i collaboratori e tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada, nella vita e nel lavoro», si legge in una nota dell’azienda.

Mercoledì celebrato il funerale

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio nella chiesa del Favaro a Biella, dove l’uomo viveva.

«Nel solco della tradizione e dell’innovazione che da sempre contraddistinguono Successori Reda, Giorgio lascia un’eredità morale che continuerà a ispirare le generazioni future – riprende la nota della famiglia e del gruppo -. Profondamente legato alla sua comunità, si è distinto per una generosità autentica e discreta, che ha lasciato un segno concreto in molte vite nel Biellese. La famiglia e l’azienda esprimono profonda gratitudine per la sua dedizione e il contributo prezioso».

Ha lasciato la moglie Anna Coda Zabetta, i figli Guglielmo con la moglie Giustina e i figli Guglielmo Maria, Ginevra e Gian Francesco, Giovanni con la moglie Vittoria. Lascia anche le sorelle Anna e famiglia ed Elena, oltre ai fratelli Roberto con la moglie Paola e famiglia e Andrea con famiglia.

Una azienda che ha 150 anni

La storia di Reda ha inizio nel 1865 ed è strettamente legata a quella della famiglia Botto Poala, che dal 1919 guida l’azienda nella produzione di tessuti d’eccellenza in lana Merino. Nel 1865 ci fu la fondazione dello storico lanificio a Valle Mosso per opera dell’imprenditore piemontese Carlo Reda.

L’azienda si legò poi ai fratelli Botto Poala, discendenti di una nota famiglia di tessitori. È infatti nel 1919 che i fratelli Botto Poala acquisiscono il lanificio, dando inizio al lungo percorso, che farà di Reda un punto di riferimento imprescindibile nel mercato tessile in Italia e all’estero. «Oggi Ercole Botto Poala, nel ruolo di Ceo, con il supporto dei cugini Francesco, in qualità di Coo, Fabrizio e Guglielmo, è il promotore di una crescita volta alla continua innovazione, nel rispetto delle tradizioni e della storia dell’azienda».

