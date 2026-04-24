“Gica” Guccini, l’ultimo saluto dei “Trinker” di Ponzone. L’uomo è morto a 60 anni, la vicinanza degli storici amici del basket.

“Gica” Guccini, l’ultimo saluto dei “Trinker” di Ponzone

Sono andati fino alla camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano per dargli un ultimo saluto e per stringersi ai familiari. I “Trinker” di Ponzone, gruppo legato dalla passione per il basket, storici supporter della squadra biellese, ha voluto esserci all’addio a Gianluca “Gica” Guccini, morto dopo una breve malattia ad appena 60 anni. Fino a un paio di anni fa con la moglie Elena aveva gestito l’edicola e cartoleria in centro a Ponzone.

“Gica” era un personaggio ben noto, anche per la sua passione per lo sport. All’epoca della storica Stella Alpina seguiva le partite al campo sportivo “Oreste Giletti” vicino a casa. Ma era anche un grande appassionato della storica squadra Pallacanestro Biella, quando la squadra militava nei massimi campionati di basket. Era stato tra i fondatori anche del gruppo di tifosi che dal Triverese partiva per andare ad assistere alle partite dei rossoblù a Biella, ma anche in trasferta. I “Trinker”, appunto.

Il dolore della famiglia

Gianluca lascia la moglie Elena Del Lago, anche lei molto conosciuta per il lavoro nella cartoleria, ma anche tanti amici con cui ha condiviso momenti veri: trasferte, passioni o anche semplici chiacchiere al bar. E’ deceduto nelle prime di lunedì 20 aprile, all’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano, dove era stato appena ricoverato a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Lo piangono anche la mamma Rita Lora Ronco, il cognato Fabio con la famiglia, la suocera Milena Accatino e altri parenti. E lo piangono anche i tantissimi amici e conoscenti della zona. Appena la notizia si è diffusa, sui social sono piovuti decine e decine di messaggi di ricordo e partecipazione.

Tanti ricordi sui social

«Ciao Gica, che brutto scherzo ci hai fatto – scrive un’amica -. Salutaci Lo Spia, il Gigi e tutti i nostri amici… e accarezza i gattini che troverai lungo il cammino». Lo “Spia” è Davide Spianato, anche lui scomparso prematuramente, altra persona conosciutissima che con Guccini ha anche condiviso la passione per il basket.

«Sei stato un grande amico – scrive un giovane -. Mi spiace davvero tanto, ma è stato bello consocerti». «Ciao Gianluca la terra ti sia lieve e tu possa riposare in pace. Saluta Davide e con lui tutti coloro che sono volati lassú» scrive un altro amico. Nella mattina di mercoledì 22 aprile, la salma è partita dall’ospedale per il Tempio crematorio di Biella per l’ultimo viaggio.

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