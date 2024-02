Malore nel cortile davanti a casa, muore pensionato di Crevacuore. Nulla da fare per l’uomo, è stata la figlia a scoprire il corpo ormai senza vita.

Malore nel cortile davanti a casa, muore pensionato di Crevacuore

E’ stato trovato senza vita di notte nel cortile di casa. E’ accaduto ieri, martedì 13 febbraio, a Crevacuore. La vittima è Pietro Ansermino: l’uomo di 86 anni è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo.

A ritrovare il corpo è stata la figlia che non sentendo il padre si era preoccupata. Quando è arrivata nella casa del genitore lo ha trovato riverso a terra e ha subito chiamato i soccorsi.

Inutile l’intervento degli operatori sanitari

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 nell’arco di poco tempo, il medico ha tentato anche un massaggio cardiaco direttamente sul posto sperando di poterlo rianimare. Ma ormai l’anziano era deceduto, per lui non c’era più nulla da fare. Non è restato altro che dichiararne il decesso.

Sul posto, oltre ai carabinieri per gli accertamenti di rito, anche il magistrato di turno che ha affidato la salma ai familiari per le esequie funebri. Nei prossimi giorni sarà fissato il funerale.

Pietro Ansermino viveva da anni a Crevacuore, probabilmente il malore improvviso l’aveva colto già martedì sera mentre rientrava a casa. Era conosciuto in paese, tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia per la grave perdita.