Mani tese festeggia i 40 anni: raccolti 1.235.950 euro per i poveri. LE FOTO

Mani tese festeggia i 40 anni: raccolti 1.235.950 euro per i poveri

Le voci dei cori del Triverese hanno fatto da cornice alla festa in onore dei 40 anni del gruppo Mani Tese di Pratrivero a Valdilana. Un anniversario importante dove sono stati illustrati i numeri di questo cammino nei vari progetti di giustizia: in 40 anni sono stati raccolti 1.235.950 euro, che hanno permesso di sostenere 117 progetti di solidarietà in Africa, Asia, Sud America, Italia.

E poi ancora 12.120 tonnellate di materiali raccolti, 35 campi estivi organizzati con oltre mille giovani coinvolti, il negozio di riuso.

Una serata di cori

La chiesa parrocchiale di Pratrivero ha ospitato il concerto al quale ha partecipato un numeroso pubblico. Sul “palco” il coro San Bernardo di Trivero, diretto da Stefano Boscardin, il coro Aurora Montis di Pratrivero diretto da Gianluigi Colpo e il coro Cenni storici di Cereie diretto da Nadia Giardino.

Applausi per le varie esibizioni, che hanno coinvolto i presenti, e hanno dimostrato l’impegno e la bravura di queste tre formazioni vocali.

Quarant’anni per la giustizia

«Sono 40 anni – ha detto la presidente Maria Facciotto – di impegno, di giustizia, di solidarietà, di presenza sul territorio con attenzione all’ambiente e alla sensibilità. Questa sera vogliamo ripercorrere con voi questa storia ricordando gli inizi per continuare a camminare verso il futuro. Se siamo qui dopo tutti questi anni è grazie a chi ha iniziato questo percorso e ci ha accompagnati. Giovanni Nicola proprio 40 anni fa si è lasciato coinvolgere profondamente dalle situazioni di povertà che aveva conosciuto durante i suoi viaggi in Bangladesh».

«Con la sua sensibilità carismatica ha saputo coinvolgere tanta gente, tanti amici, tanti giovani. Tra tutti il volontario della prima ora, più vicino e più costante è stato sicuramente Roberto Dalle Nogare. Nel 1985 questo gruppo di amici ha scelto di diventare Mani Tese Pratrivero. Non solo carità, ma impegno per la giustizia».

“Grazie a tutti i volontari”

«Vogliamo ricordare questo nostro cammino, Giovanni e Roberto, i volontari che si impegnano ancora oggi con l’entusiasmo. Un grazie va ai tre cori, a don Emanuele per la sua amicizia e disponibilità, a don Claudio l’amico di tutti questi anni della nostra storia che stasera non ha potuto essere con noi ma a lui va tutto il nostro affetto. Un grazie all’amministrazione comunale, ai sostenitori, ai volontari, a Mani Tese ong e a chi collabora con noi e ci è vicino».

Il gruppo di Pratrivero è parte attiva del territorio, da sempre i volontari promuovono il riuso e l’economia solidale e svolgono attività di raccolta di materiale riciclabili. La loro esperienza viene portata anche nelle scuole con diversi progetti. Durante la serata il gruppo Aib di Valdilana, di cui Dalle Nogare faceva parte, ha voluto omaggiare con una targa la moglie.

