Massi sulla strada, chiusa al traffico la Panoramica Zegna da Valdilana. Bielmonte è comunque raggiungibile salendo dalla Valle Cervo.

Massi sulla strada, chiusa al traffico la Panoramica Zegna da Valdilana

La strada Panoramica Zegna «è attualmente chiusa al traffico lungo l’intero tratto in salita dal Comune di Valdilana. Il provvedimento è necessario per le condizioni di forte instabilità del versante, con caduta di massi».

Questo l’avviso dell’amministrazione provinciale di Biella, che segnala lo stop al transito verso Bielmonte sulla parte triverese. Resta invece transitabile la strada che raggiunge la località sciistica salendo dalla Valle Cervo.

Oggi operai e tecnici al lavoro

Nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo, ci si rimetterà al lavoro per sgomberare la strada e soprattutto per verificare che non sussistano altri rischi di distacchi dai versanti. Le abbondanti precipitazioni dello scorso fine settimana hanno lasciato un spesso strato di neve che, con il rialzo delle temperature, diventa instabile e può smottare a valle. Nei giorni scorsi, dopo la nevicata, entrambe le strade erano state chiuse e un gruppo di turisti e operatori aveva dovuto attendere due giorni per poter scendere a valle.

Intanto gli operatori della stazione turistica di Bielmonte comunicano che, meteo permettendo, gli impianti di risalita saranno regolarmente aperti come da programma nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Foto d’archivio

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