Muore improvvisamente a 67 anni: lutto nel Triverese

Si è improvvisamente sentita male al mattino in camera da letto, appena dopo il risveglio. Nulla da fare per Secondina Marone Bianco, 67 anni, residente nell’alto Triverese e da tutti conosciuta come Dina.

Il funerale sabato mattina

Il funerale della donna è stato celebrato nella mattinata di oggi, sabato 13 gennaio, nella chiesa di Trivero Matrice, a partire dalle 9.30. Dopo la funzione, la salma è stata accompagnata al cimitero di frazione Sant’Antonio con un corteo in auto. Ma già nella serata di ieri tanti amici e conoscenti hanno potuto stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario.

La donna ha lasciato nel dolore la sorella Giannina con Giovanni, e i nipoti Ermanno ed Eleonora.