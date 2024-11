Otto persone in ospedale dopo il frontale nella galleria. Anche un bimbo di 6 mesi.

Otto persone in ospedale dopo il frontale nella galleria. Bilancio pesante a seguirto dell’impatto avvenuto alle porte di Valdilana.

Otto persone in ospedale dopo il frontale nella galleria

Sono ben otto le persone, di età varia, che sono finite al pronto soccorso a seguito dell’incidente accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre, nella galleria Berchelle, lungo la strada provinciale 232, nel territorio di Valle San Nicolao a ridosso del confine con Valdilana.

Come riportano i colleghi di Prima Biella, il conducente di una Ford Escort sarebbe stato colto da un colpo di sonno e avrebbe perso il controllo della sua vetturam, che avrebbe finito per invadere la corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva un’altra autovettura, una Fiat 500: il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto.

Otto al pronto soccorso

Tutte e otto le persone coinvolte sono stati portate al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per essere medicati e per gli accertamenti di prassi. Non corrono pericolo di vita. Nessuna ferita soprattutto per i tre bambini che viaggiavano sulla 500, che fortunatamente erano tutti assicurati ai seggiolini.

Il conducente della Ford Escort, un 78enne di Biella, con cui viaggiavano la moglie, di 69 anni, e un’amica di 82, è stato anche sottoposto all’etilometro, il cui esito non è noto. E’ stato lui a spiegare ai carabinieri giunti in ospedale di essere stato colto da un colpo di sonno.

L’incidente ha costretto i soccorritori a chiudere la traffico la galleria per diverse ore. Solo nelle prime ore della sera il traffico è potuto riprendere regolarmente.

