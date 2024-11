Scontro in galleria, ieri chiusa superstrada Cossato-Valle Mosso. Impatto frontale nel tunnel più lungo, disagi per il traffico.

Scontro in galleria, ieri chiusa superstrada Cossato-Valle Mosso

Disagi al traffico nel pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre, lungo la superstrada Cossato-Valle Mosso a seguito di un incidente. Si è trattato di uno scontro pressoché frontale avvenuto nella galleria Berchelle, quella che si apre a poche decine di metri dalla frazione Campore di Valle Mosso, la più lunga del tracciato.

A seguito dello scontro, il tunnel è rimasto chiuso per permettere le operazioni di soccorso, e quindi il traffico è stato deviato sulla vecchia strada provinciale, con accesso e uscita della superstrada alla galleria della Volpe.

Feriti i due conducenti

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e una pattuglia di carabinieri per i rilievi di prassi. I due conducenti sono stati subito presi in cura dagli operatori sanitari, ma non sembravano aver riportato conseguenze particolari. Le vetture sono state sgomberate e i vigili i sono occupati del ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto.

Dopo di che è stata ripristinata la normale viabilità della superstrada.

