Portula piange Nicolino Crepaldi, morto improvvisamente. Aveva 73 anni, lascia due figli. Il funerale si celebra oggi.

Portula piange Nicolino Crepaldi, morto improvvisamente

Si celebra nella mattinata di oggi, giovedì 22 agosto, il funerale di Nicolino Crepaldi, residente a Portula e morto improvvisamente nella giornata di lunedì. Abitava in frazione Allera, ed è qui che è stato trovato ormai senza vita. Era stato elettricista con un’attività in proprio e anche come dipendente delle Cartiere italiane riunite.

Ha lasciato i due figli Ilaria con Alessandro e Simone con Maryana, oltre ai nipoti Daniele, Lorenzo ed Elia, alla sorella Mari e al fratello Nicola con le rispettive famiglie. Già nella serata di ieri molti amici e conoscenti hanno avuto modo di strngersi intorno ai parenti in occasione della recita del rosario, ospitata nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata. Ed è sempre nella parrocchiale che questa mattina viene officiato il funerale a partire dalle 10.30. Dopo la cerimonia il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

LEGGI ANCHE: Portula in lutto per Pierangelo Alfieri: oggi l’addio a Castagnea

Innamorato della Novareia

Ugolino Crepaldi si vedeva spesso passeggiare a Potula e mell’alto Triverese, oltre che lungo lo sterrato della Novareia, luogo che amava particolarmente, come si vede dalle numerose foto della zona che caratterizzano il suo profilo social. «Ora mi avvio per il mio consueto cammino verso il santuario – scriveva in un post di qualche anno fa – e sono fiducioso che vedrò un’alba meravigliosa. Buona giornata a tutti».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook