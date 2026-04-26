Postua torna al voto: tre candidati sindaco dopo il commissariamento. Presentate le liste, elettori chiamati alle urne il 24 e 25 maggio.

Postua torna al voto: tre candidati sindaco dopo il commissariamento

Dopo mesi di gestione commissariale, Postua si prepara a ripartire con una nuova amministrazione. E per decidere quale, sono ben tre le liste presentate in Comune in vista delle prossime elezioni amministrative: a contendersi la carica di sindaco saranno Francesco Giglio, Fausto Noris e Gian Mario Tonella.

Si tratta di volti noti alla comunità locale, tutti già attivi a vario titolo nella vita del paese. Un segnale importante dopo una fase di stallo che aveva lasciato il Comune senza guida politica. Nel dettaglio, i candidati sono:

Francesco Giglio, attivo nella Pro loco e premiato come “Postuese dell’anno” nel 2023 per l’impegno nell’organizzazione di eventi;

Fausto Noris, già sindaco dal 2011 al 2016 e in seguito consigliere di minoranza;

Gian Mario Tonella, collaboratore in diverse iniziative e manifestazioni locali.

Tre profili differenti ma accomunati da una forte conoscenza del territorio e da un radicamento diretto nella comunità. Tutte le liste, infatti, sono composte da residenti del borgo, elemento che rafforza il legame con il paese e le sue dinamiche.

Si attede il voto di fine maggio

La presentazione ufficiale delle candidature è avvenuta sabato con il deposito dei documenti. Tra meno di un mese (il voto è fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio) i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere la nuova amministrazione e archiviare così il periodo di commissariamento.

Le dimissioni e il commissariamento

Una fase iniziata dopo le dimissioni dell’ex sindaco Donatella Rosa D’Alberto, maturate lo scorso luglio a seguito di tensioni interne alla maggioranza. Eletta nell’ottobre 2021 con 310 voti (pari al 67,44%), D’Alberto ha concluso il proprio mandato con oltre un anno e mezzo di anticipo. A seguito delle dimissioni, la Prefettura aveva nominato commissario Matteo Pavan, che continua tuttora a gestire l’ordinaria amministrazione in collaborazione con il personale comunale.

Guardando alla storia recente del Comune, il quadro politico di Postua è stato spesso caratterizzato da sfide molto equilibrate. Nel 2016 Maria Cristina Patrosso, con la lista “Postua Futura”, aveva conquistato la fascia tricolore con 219 voti, superando Fausto Noris fermo a 193 preferenze. Lo stesso Noris era stato primo cittadino nel quinquennio precedente, dal 2011 al 2016.

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