Pratrivero perde la sua parrucchiera: Erika trasloca all’Elba. Una festa a sorpresa per salutare l’amica. Ora si cerca qualcuno che possa rilevare l’attività.

Una festa per salutare in modo affettuoso la parrucchiera Erika Novello. Alcune clienti e amiche hanno infatti, nei giorni scorsi, fatto una sorpresa alla donna con una cena. Il salone da parrucchiere di frazione Pratrivero a Valdilana chiuderà nel mese di settembre, lasciando un vuoto vista la professionalità, simpatia e cordialità di Novello.

La donna, che ha 44 anni, chiuderà l’esercizio per trasferirsi all’isola d’Elba, dove vive il fratello Davide e riavvicinarsi così alla sua famiglia.

La decisione

Novello, nei mesi scorsi, aveva avvisato le proprie clienti e aveva scritto un post sui social: «E’ arrivato il momento – aveva scritto – dopo 24 anni di attività, che mi ha dato o meglio che voi mi avete dato tutto, tanto tantissimo, devo annunciare a chi non lo sa ancora che, con un mix di felicità e di tristezza indescrivibile chiuderò la mia attività per trasferimento “vita”. Intanto ringrazio tutte le clienti che ci sono da sempre o chi c’è stato. E’ stato un piacere immenso».

Una passione sin da bambina

Un’avventura, quella di Erika iniziata già da piccola con la mamma anche parrucchiera. Ha poi lavorato in frazione Oro e quindi nel 2000 con il parrucchiere Giansandro Fila Robattino, rilevando poi nel 2002 l’attività di Pratrivero.

«E’ un lavoro che mi è sempre piaciuto – spiega Novello – e che faccio con passione. Sono tanti anni che sono qui a Pratrivero e devo ringraziare le clienti, le mie dipendenti e Terry e Michy che mi hanno supportata sino ad ora e lo faranno sino al 28 settembre».

«Ho tanti ricordi, tante emozioni. Ho visto bambini a cui ho tagliato i capelli che ora si sono laureati o si sposano. Tante persone con un pezzo di storia che hanno condiviso con me. Questi sono ricordi belli che rimarranno nel cuore. La festa che mi è stata fatta mi ha emozionato molto, non me l’aspettavo».

Il destino del salone

A settembre quindi potrebbe chiudersi definitivamente un’altra saracinesca a Valdilana. «Mi spiace davvero tanto – conclude Novello – pensare di chiudere sapendo che nessuno rileverà questa attività. Spero, in questi mesi, che si faccia avanti qualcuno così da continuare a tenere aperto il negozio, il lavoro non manca. Intanto vado avanti e ci sarà modo poi di salutare tutti».

