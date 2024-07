L’edicolante di Trivero va in pensione e cerca un “erede”. Angelo Tresoldi aveva rilevato il punto vendita nel 2004, diventando punto diriferimento in paese.

L’edicolante di Trivero va in pensione e cerca un “erede”

Un esercizio storico per la parte alta di Trivero Valdilana sta per chiudere. Se non si troverà un nuovo gestore infatti, la cartolibreria edicola di frazione Lora abbasserà la saracinesca per sempre.

Il titolare Angelo Tresoldi è già in pensione da due anni, ma ha continuato a portare avanti questa attività con passione e professionalità. Ora sulla vetrina è stato posizionato un cartello con scritto “svendita a metà prezzo” su diversi articoli.

Vent’anni tra la gente

«Ho 65 anni – spiega Tresoldi – e sono qui dal 2004. Vent’anni che ho passato tra la gente e che mi hanno dato molto anche dal punto di vista umano. Ora ho voglia però di andare in pensione, di fare camminate in montagna con la mia famiglia e di fare il nonno, godendomi i miei nipotini. Credo che sia arrivato il momento».

L’edicola rimarrà aperta sino al 29 settembre, poi rimarrà aperta qualche tempo per la parte scolastica e per smaltire libri e quanto è rimasto del negozio. Ma subito dopo, se non si farà avanti un interessato, cesserà.

In cerca di un erede

«Spero davvero che qualcuno si proponga – continua Tresoldi – il lavoro non manca e anche le gratificazioni. Certo è un impegno visto che l’edicola deve rimanere aperta anche il sabato e la domenica mattina, ma c’è una buona clientela. Si lavora bene e devo dire che mi spiace lasciare, ma è giusto così dopo tutti questi anni e vista la mia età».

Tresoldi ha rilevato l’attività 20 anni fa, i locali sono in affitto, lavorando per un certo periodo anche con la figlia, che attualmente è impiegata in comune.

Un ampio servizio

«Abbiamo iniziato solo con l’edicola – spiega il titolare – poi mano a mano abbiamo inserito altro come i libri, i gratta e vinci, la telefonia, la parte scolastica. In questo modo si è offerto un servizio più ampio».

«Stiamo utilizzando programmi per la gestione di libri e giornali per poter stare dietro a tutto. Devo dire che questo lavoro mi piace molto, io adoro la carta, i libri. Ho collezioni di libri antichi, di figurine e mi piace stare in questo ambiente che mi ha dato molto».

Un punti di riferimento

In questi anni sono passate molte persone, che Tresoldi ha sempre accolto con un sorriso. «Abito in frazione Giardino – conclude l’uomo – e quindi sono a “casa”. Tante persone sono diventate amiche, tanti bambini li ho visti crescere. Se il negozio dovesse chiudere sarebbe davvero un peccato per le persone anziane che avevano un punto di riferimento».

«Noi facciamo anche servizio a domicilio. Sono felice davvero di questi anni e delle persone che ho avuto modo di conoscere e che ringrazio. Spero ancora che qualcuno si dimostri interessato, così da continuare a mantenere questo servizio e una parte della storia di Trivero».

